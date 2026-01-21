Тагарев се вгледа в Йотова: Проблемът не е жена-президент, а че за нея са гласували единици

Бившият военен министър Тодор Тагарев направи коментар на рокадата, която предстои на “Дондуков” 2 - след оставката на Радев, Илияна Йотова ще бъде първата жена-президент на България.

Пред bTV Тагарев коментира, че няма лошо поста да заема жена-президент на България и върховен главнокомандващ на армията. “Проблемът е в безпринципното отношение на Румен Радев, защото г-жа Йотова никога не е доказвала качества да бъде политик на това равнище. Тя беше пришита към Радев, тя не даде гласове в неговата кампания. Сега се оказа, че човек, за когото са гласували единици – ще стане президент на България”.

Според Тагарев ефектът от влизането на Радев в политиката ще доведе до “изчезването на русофилските партии“ от парламента. Той прогнозира половината от електората на “Възраждане“ да подкрепи Румен Радев. Според бившият министър все още не е ясно каква посока ще заеме президентът в оставка по отношение на европейското бъдеще на България.

Тагарев е на мнение, че в момента Радев се опитва да се позиционира като антисистемен и антикорупционен играч, но опитът му показва, че това далеч не е така.

“Имаше три изцяло негови кабинета и тям видяхме действия, които не предполагат чиста игра и поведение по отношение на тези скрити зависимости. Той достатъчно дълго време е доказвал, че не е европейски ориентиран и демократично настроен“, коментира Тагарев.

По думите му Радев ще се опита да избегне темата за конфликта Русия-Украйна. Според него ПП-ДБ няма да се коалират предизборно с президента в оставка.

Попитан чия е Гренландия, бившият военен министър отговори, че светът вече не е същият и птиваме към политика, при която прав е по-силният и може да вземе това, което реши.

“Досега против тези правила играеше само Путин и имаше всички шансове да бъде възпрян. За съжаление, Китай също се стреми към тези цели. Към тези политици сега се присъедини и Тръмп – въпреки международните договори. Ние трябва да работим за един реалистичен подход, основан на ценности“, каза в заключение Тагарев.