Новини

Хванаха 10 790 контрабандни кутии цигари на „Капитан Андреево“

Те са били укрити в автомобил, влизащ от Турция

21.01.2026 | 17:37 ч. 0
Снимка: Агенция Митници

10 790 кутии (215 800 къса) контрабандни цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на превозно средство, влизащо в страната от Турция, съобщи Агенция „Митници“.

На 20.01.2026 г. около 6 часа сутринта на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация, управляван от български гражданин. 

След анализ на риска колата е селектирана за щателна митническа проверка. 

В хода на контролните действия в превозваната стока – табли за легла, митническите служители установяват между дървената плоскост и текстилната част укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите тютюневи изделия е 215 800 къса (10 790 кутии) цигари с чужд акцизен бандерол. 

Цигарите са задържани. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците. 

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 625 000 къса (31 250 кутии) нелегални цигари. 

 

контрабандни цигари Капитан Андреево
