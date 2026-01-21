Решено: МС одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетните организации

Правителството в оставка одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации.

Въз основа на предоставената от НСИ информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации, съобщават от правителствената служба.

При прилагането на цитираната разпоредба достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност, т.е. не се прилагат нормативни актове и други механизми за увеличаване на заплатите, освен изрично предвиденото увеличение в удължителния закон, а именно увеличение на заплатите на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация в размер на 5 на сто за всички останали в бюджетната сфера.

На 15 януари финансовият министър в оставка Теменужка Петкова обяви пред медиите, че правителството в оставка ще приложи по-благоприятния за българските граждани режим и ще индексира еднократно, така както предвижда законът, възнагражденията на всички в бюджетната сфера с пет процента.

През декември 2025 г. парламентът гласува индексация на заплатите в бюджетната сфера, което бе заложено в т.нар. удължителен закон.