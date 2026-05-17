Мъж загина, след като бе блъснат от автомобил, докато пресича пътя между Хасково и Димитровград

Пресичал е неправомерно

17.05.2026 | 16:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Възрастен мъж  загина при инцидент на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково. 

Пътното произшествие е станало след полунощ в района на нощно крайпътно заведение. Загиналият мъж е на 78 години от Димитровград. Той е прескочил мантинелите, които разделят платната на двупосочното трасе, и е тръгнал да пресича, когато е блъснат от автомобил, шофиран от 25-годишна жена от Хасково в посока от Димитровград към областния център.

Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни, уточниха от полицията за БТА.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са загинали трима души, а 34-ма са ранени в станалите 30 катастрофи.

