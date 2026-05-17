Рецептата Dnes: Бърза пилешка салата

Рецептата е богата на протеин и подходяща за обяд или вечеря. Много лесна и вкусна салата с пилешко и кисело мляко. Опитайте!

Съставки:

1 чаша сварено и накъсано пилешко месо

½ чаша кисело мляко

¼ чаша нарязана целина

Пресни подправки по избор

Сол, черен пипер, лимонова кора

Пълнозърнести тортили или листа маруля

Приготвяне:

Смесете пилешкото месо с киселото мляко, целината и подправките.

Овкусете на вкус и сервирайте в пълнозърнеста тортила или увито в листа маруля за по-лек вариант.

