Рецептата Dnes: Бърза пилешка салата

Вкусна и лесно се приготвя

17.05.2026 | 16:30 ч. 3
Снимка: istock

Рецептата е богата на протеин и подходяща за обяд или вечеря. Много лесна и вкусна салата с пилешко и кисело мляко. Опитайте! 

Съставки:

  • 1 чаша сварено и накъсано пилешко месо
  • ½ чаша кисело мляко
  • ¼ чаша нарязана целина
  • Пресни подправки по избор
  • Сол, черен пипер, лимонова кора
  • Пълнозърнести тортили или листа маруля

Приготвяне:

  • Смесете пилешкото месо с киселото мляко, целината и подправките.
  • Овкусете на вкус и сервирайте в пълнозърнеста тортила или увито в листа маруля за по-лек вариант.

