Рецептата Dnes: Бърза пилешка салата

Рецептата е богата на протеин и подходяща за обяд или вечеря. Много лесна и вкусна салата с пилешко и кисело мляко. Опитайте!
Съставки:
- 1 чаша сварено и накъсано пилешко месо
- ½ чаша кисело мляко
- ¼ чаша нарязана целина
- Пресни подправки по избор
- Сол, черен пипер, лимонова кора
- Пълнозърнести тортили или листа маруля
Приготвяне:
- Смесете пилешкото месо с киселото мляко, целината и подправките.
- Овкусете на вкус и сервирайте в пълнозърнеста тортила или увито в листа маруля за по-лек вариант.
