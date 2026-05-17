Слави Трифонов: Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме

Адмирации за Дара! Хак да им е на хейтърите, написа лидерът на ИТН и шоумен на страницата си във фейсбук, коментирайки триумфа на Дара на "Евмровизия".

Ето какво написа още той:

"Победата на България на финала на Евровизия 2026 е абсолютно логична! Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България! Заедно със Световното първенство по футбол през 1994 година, днешната победа на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме. Адмирации за Дара, честито на Саня и респект към целия екип, осъществил този огромен успех.

П.С. Не мога да не поздравя и всички, които хейтиха от цялото си сърце. Радвам се за вас - жалки сте. Хак да ви е на всички! Вижте по-малко."