Слави Трифонов: Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме

Победата на финала на "Евровизия" е логична, заяви лидерът на ИТН

17.05.2026 | 17:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Адмирации за Дара! Хак да им е на хейтърите, написа лидерът на ИТН и шоумен на страницата си във фейсбук, коментирайки триумфа на Дара на "Евмровизия".

Ето какво написа още той: 

"Победата на България на финала на Евровизия 2026 е абсолютно логична! Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България! Заедно със Световното първенство по футбол през 1994 година, днешната победа на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме. Адмирации за Дара, честито на Саня и респект към целия екип, осъществил този огромен успех.

П.С. Не мога да не поздравя и всички, които хейтиха от цялото си сърце. Радвам се за вас - жалки сте. Хак да ви е на всички! Вижте по-малко." 

