Нов сигнал: Пиян полицай вършее из метрото, какво каза МВР за снимките? ВИДЕО

След като вчера разпространи снимки на полицаи, охраняващи метрото, които спят или играят видеогри, днес общинския съветник Симеон Ставрев публикува нов сигнал.

"Получих нов сигнал, в който се твърди, че е заснет пиян полицай, охраняващ метрото. И този сигнал е прекалено сериозен, за да бъде пренебрегнат. Дали това наистина е полицай, дали ситуацията е в работно време, дали е пиян или му е лошо - това е работа на МВР и Метрополитен да кажат, аз не твърдя нищо и не съм разследващ орган. По мета данните на видеото виждам, че е заснето през 2026, виждам че човекът е на територията на метрото и че носи полицейска униформа, виждам и че залита. При мой анализ на видеото не виждам следи от генериране с изкуствен интелект", пише Ставрем към сигнала, към който има и видео.

"Ако не е полицай, къде са полицаите да проверяват пияни и/или хора, на които им е лошо, в периметъра на метростанцията с полицейска униформа? Ако е полицай и е извън работно време - защо носи полицейската си униформа в евентуално нетрезво състояние? Ако му е лошо - очевидно има нужда да му бъде оказана медицинска помощ. Очаквам обективно изясняване на ситуацията от МВР и Метрополитен", пита още той.

От СДВР отрекоха кадрите, публикувани вчера, да са истина

В публикация във Facebook от СДВР отбелязаха, че на снимките полицаите имат отличителни знаци, които не се използват от СДВР в момента.

"Категорично не отговарят на истината твърдения и снимки за настоящи нарушения в трудовата дисциплина на охраняващи метрото действащи полицейски служители, разпространявани от общински съветник на "Да, България" в София. Най-малкото, на част от снимките се виждат полицейски униформи и отличителни знаци, които не се използват в СДВР към този момент. Въпреки това, при сигнал от дружество "Метрополитен", СДВР има готовност да извърши проверка в структурата", пишат от институцията във Facebook.

Директорът на "Метрополитен" ЕАД Николай Найденов заяви днес пред БНР, че още вчера е изпратил отговор до Ставрев.

"Разбираме, че започна предизборната кампания и моята молба към всички политици е да не замесват "Метрополитен". Да, и да има такъв сигнал, естествено той няма да бъде подминат. МВР ще извърши проверката. Сигурността е на необходимото ниво и МВР оказва пълно съдействие при работата ни, която е свързана с всякакъв вид произшествия", увери Николай Найденов.