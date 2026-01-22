IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Видеото с пияния полицай в метростанция се оказа от 2022 г.

Това обясниха от СДВР

22.01.2026 | 12:00 ч. 4
Видеото с пияния полицай в метростанция се оказа от 2022 г.

Кадрите на пиян полицай в метрото, публикувани днес от общинския съветник Симеон Ставрев, са от 2022 година. Това съобщиха от СДВР. 

"Твърденията на общинския съветник от групата на ПП–ДБ са спекулативни. Случаят е от 19.12.2022 г. През 2024 г., след като Любомир Николов заема поста директор на СДВР, той отстранява въпросния служител. Предприети са всички необходими дисциплинарни действия спрямо бившия кадър на МВР", заявиха от службата. 

През 2022 г. министър на вътрешните работи е Иван Демерджиев.

Свързани статии

Припомняме, че след като вчера публикува снимки на полицаи, които спят и играят видеоигри по време на смяна в столичното метро, днес Симеон Ставрев пусна и сигнал с видео, в което се вижда, че пиян полицай криволичи на метростанция. 

"Получих нов сигнал, в който се твърди, че е заснет пиян полицай, охраняващ метрото. И този сигнал е прекалено сериозен, за да бъде пренебрегнат. Дали това наистина е полицай, дали ситуацията е в работно време, дали е пиян или му е лошо - това е работа на МВР и Метрополитен да кажат, аз не твърдя нищо и не съм разследващ орган. По мета данните на видеото виждам, че е заснето през 2026, виждам че човекът е на територията на метрото и че носи полицейска униформа, виждам и че залита. При мой анализ на видеото не виждам следи от генериране с изкуствен интелект", написа той и призова МВР да разгледа случая.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СДВР МВР пиян полицай Симеон Ставрев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem