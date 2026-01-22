Видеото с пияния полицай в метростанция се оказа от 2022 г.

Кадрите на пиян полицай в метрото, публикувани днес от общинския съветник Симеон Ставрев, са от 2022 година. Това съобщиха от СДВР.

"Твърденията на общинския съветник от групата на ПП–ДБ са спекулативни. Случаят е от 19.12.2022 г. През 2024 г., след като Любомир Николов заема поста директор на СДВР, той отстранява въпросния служител. Предприети са всички необходими дисциплинарни действия спрямо бившия кадър на МВР", заявиха от службата.

През 2022 г. министър на вътрешните работи е Иван Демерджиев.

Припомняме, че след като вчера публикува снимки на полицаи, които спят и играят видеоигри по време на смяна в столичното метро, днес Симеон Ставрев пусна и сигнал с видео, в което се вижда, че пиян полицай криволичи на метростанция.

"Получих нов сигнал, в който се твърди, че е заснет пиян полицай, охраняващ метрото. И този сигнал е прекалено сериозен, за да бъде пренебрегнат. Дали това наистина е полицай, дали ситуацията е в работно време, дали е пиян или му е лошо - това е работа на МВР и Метрополитен да кажат, аз не твърдя нищо и не съм разследващ орган. По мета данните на видеото виждам, че е заснето през 2026, виждам че човекът е на територията на метрото и че носи полицейска униформа, виждам и че залита. При мой анализ на видеото не виждам следи от генериране с изкуствен интелект", написа той и призова МВР да разгледа случая.