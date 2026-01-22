Кремена Атанасова: Увеличението на заплатите в администрацията е подаяние

Индексацията на заплатите в бюджетната сфера обхваща всички държавни институции, като целта е да се запази покупателната способност на служителите спрямо натрупаната инфлация. Според председателя на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова 5-те процента не са подарък, а "подаяние".

"За подарък си представям нещо, което те радва и те кара да се чувстваш по-добре. Имахме ефективни протести в пет от ключовите институции в държавата. Тогава настоявахме за ръст на бюджетите с 20%, които да се разпределят справедливо в структурите. Тогава срещнахме частично разбиране", напомни тя в "България сутрин".

Атанасова изрази притеснения, че тези 5% ще останат единствените, предвидени за увеличение в държавната администрация.

"Ако имахме някакъв разговор, че сега са пет, а след изтичането на удължителния Закон за бюджета ще се търсят още средства, може би щях да го тълкувам, че пет е повече от нула. Предложение дойде от г-н Асен Василев. Чудя се защо той не предлагаше подобен подход, когато беше финансов министър и инфлацията достигаше около 23-24%. Защо тогава нямаше предложения заплатите да нараснат с такъв процент?", попита председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" пред Bulgaria ON AIR.

Атанасова подчерта, че държавните служители са несправедливо хулени с оглед на насажданите политически тези в публичното пространство заради това, че са раздути като брой.

"По данни на Статистическия институт 98 000 е държавната администрация. Ние сме около средното за ЕС, даже малко под средното, на база на брой на населението. Има нужда от реформи, които да видят дали има администрации с дублиращи функции, но това трябва да се случи със спокоен преглед", смята тя.

"Малко, след като излязоха данните за Сметната палата, излязоха и данните за Агенция "Социално подпомагане". В някои медии бяха представени като раздадени 10 млн. бонуси. В АЗП работят около 5000 души и когато се сметне, са 400 лв. на тримесечие на работник. Това не са бонуси, а отложени възнаграждения", анализира гостът.

По думите на Атанасова всеобщото мнение на членовете е, че възнагражденията по длъжности в администрацията трябва да са относително еднакви.

"Да приемем, че заплатата е около 2000 лв. в държавната администрация по по-ниските нива, т.е. 1000 евро. 5% са 50 евро. Ако получаваш 2500 евро например, тогава ще получиш 125 евро увеличение. Колегите излязоха на протест, получиха конкретни обещания. Ако до края на март няма отново воля някой да им обърне внимание, ще има масово напускане на хора с ниски заплати, и второ - може да се стигне до ефективни стачни действия", прогнозира тя.