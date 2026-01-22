Сачева: Снощи имаше заседание, на което се даде мандат на Желязков за Съвета за мир

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева съобщи пред журналисти, че вчера е имало заседание, на което на премиера в оставка Росен Желязков е даден мандат да се присъедини към Съвета за мир.

“След като е извършен днес актът на присъединяване, следващата седмица ще има и искане от страна на правителството за ратификация от Народното събрание”, добави Сачева.

"Нито можем да променим датата на поканата, нито можем да променим датата, в която се провежда тази инициатива. Мисля, че друг политик се концентрираше толкова много върху датите, ние се концентрираме върху съдържанието", каза на мнение е депутатът от ГЕРБ-СДС.

Сачева добави, че за България е важно да взима решения и да има глас по въпросите, свързани със сигурността. Зам-председателят на ГЕРБ-СДС отбеляза, че сме гранична зона по отношение на сигурността, по отношение на Близкия изток, по отношение на миграцията и като такава държава продължаваме да изпълняваме най-съвестно и отговорно нашите ангажименти и това по никакъв начин не противоречи на интересите на Европейския съюз.

Сачева добави, че тази вечер Желязков ще бъде в Брюксел, където ще участва и на Европейския съвет и това, което се е случило “не противопоставя нито интересите на България, нито интересите на ЕС, нито общите интереси за това да бъде постигнат траен мир”.

Депутатът добави, че няма позиция, в която да се казва, че не трябва да се участва в международни формати, които са свързани с диалог и с това човек да може да изрази позицията на своята държава.

Сачева е категорична, че в никакъв случай това България да бъде медиатор и да бъде държава мост не е в ущърб на нашите национални интереси, подчерта тя.

"Финансовите вноски са доброволни, не е обвързано по никакъв начин с подобно финансово участие и в случая това е една платформа за диалог, начин България да изрази своята позиция. Неслучайно и един от най-успешните български дипломати – Николай Младенов, е част от тази инициатива", каза още Сачева.