Василев се скара с журналисти в кулоарите и не каза почти нищо

Въпросът: “Защо Лена Бориславова няма да бъде в листите” го подразни

23.01.2026 | 11:52 ч. 22
БГНЕС

БГНЕС

Напрежение възникна не само в пленарна зала, където депутатите не успяха да събрат кворум, но и в кулоарите на парламента. Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев влезе в спор с прекъсващ го журналист.

Бившият финансов се подразни от прекъсващите репортери по време на негово изявление, които го попитаха защо ПП-ДБ се отказват от това да подкрепят премахването на т.нар. “мъртви души“ от избирателните списъци. 

Друг въпрос, който очевидно подразни Василев беше “Защо Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни избори?”

“Може ли първите седем години да си ги спомните, че не трябва да говорите, когато говори някой друг?“, обърна се той към един от журналистите.

След като отново беше прекъснат, Василев реши да си тръгне.

Това се случи Dnes

Асен Василев Продължаваме промяната Лена Бориславова листи избори ПП-ДБ журналисти НС
