Шофьори си налетяха на столичен булевард, удрят се, хапят се... ВИДЕО

Случката е от "Красна поляна"

23.01.2026 | 14:58 ч. 38
На бой между двама шофьори станаха свидетели участниците в софийския трафик в района на "Красна поляна".

На видео, разпространено онлайн се вижда как водач на автомобил и шофьор на градския транспорт си разменят юмруци. В един момент двубоят ескалира в хапане и замеряне с предмети.

Шофьорът на автомобила е излязъл от колата си и се бие с шофьор на автобус, който обаче е в превозното средство.

Причините за спора им не са ясни.  

бой Красна поляна шофьори градски транспорт
