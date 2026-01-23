Шофьори си налетяха на столичен булевард, удрят се, хапят се... ВИДЕО

На бой между двама шофьори станаха свидетели участниците в софийския трафик в района на "Красна поляна".

На видео, разпространено онлайн се вижда как водач на автомобил и шофьор на градския транспорт си разменят юмруци. В един момент двубоят ескалира в хапане и замеряне с предмети.

Шофьорът на автомобила е излязъл от колата си и се бие с шофьор на автобус, който обаче е в превозното средство.

Причините за спора им не са ясни.