Борисов: Недостигът на дигитални умения е бариера пред икономическия растеж

България не може да си позволи да губи време в свят на ускорена цифрова трансформация, изкуствен интелект и високотехнологични индустрии. Недостигът на дигитални и високотехнологични умения вече е сериозна бариера пред икономическия растеж и конкурентоспособността ни. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Партньорството между държавата и технологичния сектор е ключът да превърнем България в регионален център за наука, иновации и технологичен трансфер. Заедно с председателя на БРАИТ Илия Кръстев и в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев подписахме Меморандум за стратегическо партньорство и приемственост за ускоряване на цифровата и иновационната трансформация на страната до 2030 г.

За първи път политическите сили и бизнесът формулират общи, конкретни приоритети – за дигитална трансформация на икономиката и публичния сектор и за изграждане на сигурна, киберустойчива цифрова държава, подчерта Борисов.

Държавата поема ангажимент за интегриране на дигитални, STEM и AI умения на всички образователни нива и за дългосрочна подкрепа на ключови национални инфраструктури като INSAIT и София Техпарк. Бизнесът ще инвестира в квалификацията на служителите си и в активни партньорства с университети и научни организации.

Сред приоритетите са развитието на икономическа зона Доброславци като национален хъб за високотехнологично и космическо производство, изграждането на фабрики за изкуствен интелект и активното участие на международни партньори, както и други насърчителни мерки за развойна дейност.

Двете страни се обединяват и около въвеждането на електронната идентификация и Европейския цифров портфейл, пълното прилагане на европейската рамка за управление на данните и Директива NIS2, както и изграждането на Национална система за киберсигурност в партньорство с бизнеса.

С този меморандум създаваме рамка за предвидимост, приемственост и координация отвъд политическите цикли. Модернизацията на България е дългосрочен проект – и няма време за рестарт при всяка смяна на властта, посочи още Борисов.