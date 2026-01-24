След скандала и заръката на жена си: Паси се извини на Ризова

Бившият външен министър Соломон Паси се извини в профила си във Фейсбук на Цветанка Ризова по повод поведението си в петъчния брой на "Лице в лице" по bTV. За извинението настоя и неговата съпруга Гергана Паси.

Поводът за вчерашния сблъсък беше опитът на Ризова да прекъсне Паси и да му зададе въпроси, срещу което Паси се възпротиви.

В началото на разговора им, когато Ризова се опита да задава въпроси, Паси настоя да не го прекъсват. Водещата напомни, че това е разговор, а не монолог. "Предупредих вашата колежка, която ме покани, че моля да не ме прекъсвате", каза Паси и допълни, че ако Ризова продължава да го прекъсва, той ще си тръгне.

"Нямам практика да мълча в предаването си", реагира водещата. "Ами, опитайте. Имате чаша вода", отвърна той.

В самото начало на разговора Паси каза колко му липсва журналистката Мария Цънцарова, която беше освободена от същата телевизия.

Извинението на Паси дойде от профила му в социалната мрежа Facebook:

"По повод вчерашното ми участие в bTV (Лице в лице), което предизвика нетърсен и неочакван публичен интерес и отзвук.

Перифразирам третия американски президент:

“Между правителство без преса и преса без правителство, без колебание бих избрал второто.”

Затова съжалявам, ако неволно съм засегнал утвърдената ТВ водеща Цветанка Ризова. Тя съвсем невинно надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса. И в свое оправдание ще добавя, че свещената свобода на словото се простира едновременно върху журналиста и неговия събеседник".

От bTV излязоха с позиция

"Неприемливо и неуважително е поведението на бившия външен министър Соломон Паси по време на участието му в предаването "Лице в лице", реагираха с официална позиция и от bTV Media Group. От телевизията обявиха, че застават категорично зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените им лица - Цветанка Ризова. И посочват, че форматът на всички техни актуално-публицистични предавания предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.

"Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение. Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя" се казва в позицията.

"Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение", казаха от медията.

Призив за извинение дойде и от собствената му съпруга Гергана Паси, също във Facebook:

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова, и й дължи извинение".

И Асоциацията на европейските журналисти излезе с позиция, в която осъди поведението на бившия външен министър Соломон Паси. Асоциацията посочва, че Паси се е държал арогантно с водещата Цветанка Ризова и не ѝ позволявал да върши работата си – да задава въпроси.

По-късно Паси отговори и на поста на съпругата си със следното: "Семейният ни принцип за отглеждане на децата: да им предадем всички прекрасни качества от майката, но нито едно от лошите на бащата!"