Денков замести болния Асен Василев в предаване, заяви, че ПП не ги е страх от Радев

Сега нашата задача е да убедим хората, че техните приоритети са и наши, заяви той

25.01.2026 | 20:45 ч.
Снимка: БГНЕС

Ще има промени, това каза заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков в ефира на NOVA. С тези думи той коментира влизането на Румен Радев в политиката.

Внезапен здравословен проблем попречи на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев да бъде гост в предаването "На фокус с Лора Крумова" по  NOVA, с тана ясно от думите на тв водещата. Вместо него в студиото се появи Николай Денков, който обаче не коментира състоянието на партийния лидер.

"Радев е в политиката вече девет години. ПП не се страхува от по-активното влизане на Радев в политиката", заяви Денков по въпроса с Радев. 

По отношение на предсрочния вот за парламент Денков каза: Вероятно нашият слоган ще бъде Силна България в силна Европа.

Сега нашата задача е да убедим хората, че техните приоритети са и наши, посочи още гостът в студиото.

Надяваме се, че няма да гласуваме само на хартия, добави Денков.

Николай Денков Асен Василев Румен Радев Продължаваме промяната
