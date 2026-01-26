Близнаци на близо 2 години загинаха при пожар в село Липница

Две момичета близнаци на възраст малко над годинка са загинали при пожар в дома им във врачанското село Липница в неделя следобед.
В къщата са били още четири деца на семейството, но те са изведени от огъня. Те са по-големи от загиналите близнаци, предаде БНР.
Горящият покрив на жилищната постройка е паднал, преди съседи да успеят да изведат и тях.
Според жители на селото родителите на децата работят в чужбина и за тях са се грижили баба им и дядо им. Била е наета и бавачка.
Пожарникари с три специализирани автомобила са се отзовали незабавно на сигнала за горящия дом. По първоначална информация огънят е възникнал в покривната част на къщата от неизправен комин. По случая предстои разследване.