Близнаци на близо 2 години загинаха при пожар в село Липница

Две момичета близнаци на възраст малко над годинка са загинали при пожар в дома им във врачанското село Липница в неделя следобед.

В къщата са били още четири деца на семейството, но те са изведени от огъня. Те са по-големи от загиналите близнаци, предаде БНР.

Горящият покрив на жилищната постройка е паднал, преди съседи да успеят да изведат и тях.

Според жители на селото родителите на децата работят в чужбина и за тях са се грижили баба им и дядо им. Била е наета и бавачка.

Пожарникари с три специализирани автомобила са се отзовали незабавно на сигнала за горящия дом. По първоначална информация огънят е възникнал в покривната част на къщата от неизправен комин. По случая предстои разследване.