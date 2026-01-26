IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Близнаци на близо 2 години загинаха при пожар в село Липница

По първоначална информация огънят е възникнал от неизправен комин

26.01.2026 | 08:25 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Две момичета близнаци на възраст малко над годинка са загинали при пожар в дома им във врачанското село Липница в неделя следобед. 

В къщата са били още четири деца на семейството, но те са изведени от огъня. Те са по-големи от загиналите близнаци, предаде БНР.

Горящият покрив на жилищната постройка е паднал, преди съседи да успеят да изведат и тях.

Според жители на селото родителите на децата работят в чужбина и за тях са се грижили баба им и дядо им. Била е наета и бавачка.

Пожарникари с три специализирани автомобила са се отзовали незабавно на сигнала за горящия дом. По първоначална информация огънят е възникнал в покривната част на къщата от неизправен комин. По случая предстои разследване.

деца загинали пожар Липница
