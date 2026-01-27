Границите ни със Сърбия и с РСМ втори ден блокирани за камиони

Втори ден границите ни със Сърбия и със Северна Македония са блокирани за преминаване на камиони над 3,5 тона.

Причината е протест на превозвачи от двете съседни страни, който започна вчера и не е ясно докога ще продължи. Те блокират граничните пунктове с България заради въвеждането на ново европейско правило, според което професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в Европейския съюз само 90 дни в рамките на 6 месеца.

Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия.

Целта на акцията е да се обърне внимание на дългосрочните последици от новото правило върху икономиките на страните от Европейския съюз, които са подписали споразумението за него, но и на държавите, които не са обхванати от него, когато то започне да се прилага стриктно от 10 април тази година.

В протеста участват и превозвачи от Черна гора, Босна и Херцеговина, които също са засегнати от новите правила в Шенген, припомня bTV.