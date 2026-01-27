Плевнелиев ги подкара: Путин е Хитлер на 21 век, Тръмп не разбира демокрацията

Президентът Росен Плевнелиев (мандат 2012 – 2017) откри Софийския икономически форум. Той изрази скептицизъм, че 20% от българите са на мнение, че руският лидер Владимир Путин цели мир.

"Няма как като нов Хитлер да нападаш и да убиваш украинци и да не им даваш право на суверенитет, но и да си миротворец. Гражданското общество в България трябва да се изправи срещу Хитлера на 21 век".

Според него няма как да се постигне мир със сделка.

“Ако има двама лидери със силна ръка, резултатът никога не е бил мир. Няма как да има мир с налагане на правила. Ако не се спазват правилата, няма да има мир”, коментира Плевнелиев и подчерта, че вярва в силата на Европейския съюз.

ЕС е пример за демокрация

По думите му няма как президентът на САЩ Доналд Тръмп, който не разбира демокрацията и напада независимите медии, а на следващия ден да ги арестува, да ни учи на демокрация.

"Пример за демокрация е ЕС и трябва да съхраним това прекрасно цвете на демокрацията. Америка вече не е от европейски тип - там има много индийци, латиноамериканци и балансът на силите се изгуби", каза още Плевнелиев.

Президентът добави, че трябва да се разбира ситуацията днес и пред какви трудности сме изправени.

“Трябва да осъзнаем какви са позициите ни за мир - той е възможен като Германия, Франция и Естония се обединят в усилия за консенсус. Мир няма, когато се връщаш в 19 век. Ние европейците сме най-добри по демокрация, права на човека, качество на живота. Икономиката ни не е чак толкова добра и когато говорим за регионалната ситуация открито трябва да направим дебат", каза още Плевнелиев.

По отношение на голямата икономическа картина се вижда, че трябва да се разбере, че става въпрос за човешки живота и общества. “Ако е лесно всичко минава и не му обръщаме внимание, но начинът, по който се минава през трудните моменти, определя човечеството, държавите, семействата. Преминаваме през труден момент от историята”, посочи Плевнелиев.

"Политиците се разделят на демократи и такива, които са ценности и имат интереси. В трудни моменти това, което ще ни помогне да преминем през трудностите са ценностите, а не интересите", добави президентът.