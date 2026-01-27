МЕЧ застава за служебен премиер зад "по-отдалечения" Андрей Гюров

Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и фигурите, поставени от статуквото, коментира депутатът от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Христо Расташки пред журналисти в парламента преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, попитан каква е приемливата фигура за служебен премиер.

На първо място мога да ви кажа според нас кои са неприемливите фигури – определено Рая Назарян, фигурите от статуквото, които са поставени, посочи Расташки. Почти всички позиции бяха заети от хора, които са свързани с Делян Пеевски и с Бойко Борисов. Така че тези фигури са абсолютно неприемливи за нас, за МЕЧ, абсолютно неприемливи и за народа, който доскоро беше на протест против тях, каза депутатът.

Единственият, който смятаме, че е по-отдалечен, е Андрей Гюров, който беше възможен избор за президента в момента, но ще видим какво ще бъде решението, каза Христо Расташки.

По-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян дойде на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност, каза Рая Назарян след срещата с Илияна Йотова.