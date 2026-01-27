IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

МЕЧ застава за служебен премиер зад "по-отдалечения" Андрей Гюров

Неприемливи са Рая Назарян и фигурите от статуквото

27.01.2026 | 13:45 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и фигурите, поставени от статуквото, коментира депутатът от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Христо Расташки пред журналисти в парламента преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, попитан каква е приемливата фигура за служебен премиер.

На първо място мога да ви кажа според нас кои са неприемливите фигури – определено Рая Назарян, фигурите от статуквото, които са поставени, посочи Расташки. Почти всички позиции бяха заети от хора, които са свързани с Делян Пеевски и с Бойко Борисов. Така че тези фигури са абсолютно неприемливи за нас, за МЕЧ, абсолютно неприемливи и за народа, който доскоро беше на протест против тях, каза депутатът.

Свързани статии

Единственият, който смятаме, че е по-отдалечен, е Андрей Гюров, който беше възможен избор за президента в момента, но ще видим какво ще бъде решението, каза Христо Расташки.

Свързани статии

По-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян дойде на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност, каза Рая Назарян след срещата с Илияна Йотова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Христо Расташки МЕЧ служебен премиер Рая Назарян статукво
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem