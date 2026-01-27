И Андрей Цеков няма да участва в листите, но остава верен на ПП

Депутатът и бивш министър на регионалното развитие в правителството "Денков" Андрей Цеков също се отказва да е в листите на ПП за предстоящите парламентарни избори. Политикът обяви това на страницата си във фейсбук. Според него отказът му не е поради лични причини или вътрешно партийни такива, но ще продължи да се бори за промяната в страната. Смятам, че мога да бъда по-полезен за общата цел с работа извън Народното събрание, заявява още Андрей Цеков. Ето какво написа той в социалната мрежа:

"Политиката не е властова позиция или партийна привилегия, а морална кауза и обществен дълг. Отговорност да отстояваш принципи и да предприемаш действия, които ни доближават до идеала за една силна, честна и справедлива България на свободни, предприемчиви и солидарни граждани. Винаги съм вярвал и продължавам да вярвам в тази кауза, и да я преоткривам в “Продължаваме Промяната”.

За мен каузата на промяната е много по-голяма от участието в изборни листи и заемането на публични длъжности. Тя е в това всеки ден да отстояваш ценностите й, да разпространяваш посланията й и да допринасяш за осъществяването й по-най добрия начин, на който си способен. Промяната изисква воля, изисква солидарност, изисква приемственост.

Мой личен избор е да не участвам в предстоящите парламентарни избори. Не поради вътрешно-партийни или лични причини, както прибързано обявиха някои медии, без изобщо да са разговаряли с мен. А защото смятам, че мога да бъда по-полезен за общата цел с работа извън Народното събрание. И защото вярвам, че обществото е будно и в него има много прекрасни, достойни и компетентни млади и не толкова млади хора, които могат да допринесат за големия национален приоритет за силна България в силна Европа като народни представители. И съм убеден, че точно сега е времето политическото представителство да приобщи такива хора и да направи промяната необратима.

“Продължаваме Промяната” е и остава изразителят на каузата, която отстоявам и аз ще продължа да работя за тази кауза като член на Националния съвет и Етичната комисия на партията."