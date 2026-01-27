IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Две експертизи назначиха на обвинения в убийство на екопътека "Невястата"

Ще бъде направена нова цялостна преценка на събраните доказателства

27.01.2026 | 18:20 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Комплексна психиатрична и психологична експертиза е назначена на обвиняемия за убийството на екопътека „Невястата“ край Смолян, съобщи за БТА окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. Убийството на 40-годишния Павел Христов от Ямбол е извършено вечерта на 21 септември 2025 г., като за деянието е задържан 42-годишният Ненчо Ненчев от Сливен.

След представяне на експертното заключение съдът ще направи нова цялостна преценка на всички събрани доказателства, като вероятността делото да бъде приключено в кратък срок е голяма, смята Симов.

Ненчев е привлечен като обвиняем за това, че на 21 септември 2025 г. около 20:30 ч., на разстояние около 380 метра от паркинга на параклис в местност край екопътека „Невястата“, умишлено е умъртвил Павел Христов чрез нанасяне на удари с нож.

Според обвинението Ненчев е нанесъл 14 прободни рани в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците на жертвата, в резултат на което Христов е починал.

Досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Смолян.

