Денят започва със слънце, следобед отново ще завали дъжд

В сряда денят ще започне с облаци и слаби валежи в крайните източни райони и със слънце на запад. Валежите бързо ще спират и преди обед ще има слънчеви часове, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова. Сутринта в котловините и низините на места ще има мъгли и намалена видимост.

Късно следобед със силен вятър от югозапад ще започне заоблачаване, и отново ще завали дъжд. Вятърът ще е слаб от югозапад, но ще донесе увеличение на температурите.

Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса, в района на София – около 7 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 12 градуса.

Ще бъде ветровито с разкъсана облачност. Вятърът по високите части ще бъде от югозапад със скорости до 70 км/ч.

Максималните температури за деня над 2500 м височина ще са около от -6 до -3 градуса, а на 1500 м – от 1 до 3 градуса.

В планините преди обяд ще бъде слънчево, но до вечерта на места на височина над 1500 м. ще завали сняг. Вятърът ще бъде силен от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6, а на 2000 метра – около -2.

В четвъртък с усилване на вятъра ще проникне по-влажен въздух. През страната ще премине циклон с валежи от дъжд, а по планините – и от сняг. Има условия за поледици.

В петък временно валежите ще спират, а в събота порция от студен и влажен въздух от запад отново ще донесе валежи от дъжд и сняг.