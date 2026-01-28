Започва реконструкция на трамвайния път бул. „Александър Стамболийски“

От 28 януари до 31 март 2026 г. въвеждат промени в движението по столичния бул. „Александър Стамболийски“, това съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Временната организация е заради реконструкция на трамвайния релсов път и пътните платна. Затваря се за автомобили участъкът между ул. „Антон“ и бул. „Константин Величков“.

Промени в градския транспорт:

► ТМ 8 – ще се движи по маршрут: от ж.к. Люлин 5 по стандартния маршрут до кръстовище бул. „Вардар“ /бул. „Александър Стамболийски“ и надясно по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута на трамвайна линия № 10 до ж.к. Западен парк двупосочно;

► ТМ 10 –продължава да се движи по маршрут: от метростанция „Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“/бул. „Константин Величков“ и надясно по бул. „Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно;

► У1 – продължава се движи по маршрут както следва (в посока 32 СОУ „Св. Климент Охридски“): от „Балканкар“ АД по маршрута до кръстовище бул. „Вардар“ /ул. „Алеко Туранджа“, направо по бул. „Вардар“ и от кръстовището с бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута;