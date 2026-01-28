Учителката на 18-годшнияг Белгин, който се самоуби: Толкова лъжи се изсипаха по мой адрес! ВИДЕО

След като 18-годишният Билгин Алишев сложи край на живота си, в пазарджишкото село Нова махала избухна напрежение. Информация за скандалите в местното училище заля социалните мрежи, а ученици и родители излязоха на протест. Твърди се, че момчето е било жертва на системен тормоз от страна на учител. Институциите започнаха проверка по случая.

Трагедията станала миналия четвъртък, след като 18-годишният Билгин Алишев се връща от училище у дома. Нищо не предвещавало какво ще се случи, разказва майка му – Ифет Триградлиева:

"Чувствително, лъчезарно. Много искаше да учи фотография, той беше много дружелюбен, имаше доста приятели с които си споделяше. Единствено съмнение остава - това, което го е подбудило, е тормозът в училище, което пазеше в себе си".

По думите на братовчедка му - Зелиха Дост, проблемите на Белгин са започнали преди 5 години след напрежение с учител.

"Обиди, закачки във вид на шега, но не бяха точно шега, те си бяха обиди за него. Примерно за веждите - аз не разбирам тези момчета, които си взимат веждите, за мен те са като…", разказва тя.

"Тя е тормозила и мен. Майка ми отиде в училище в един такъв момент и сега съжалява, че не е подала жалба", казва приятелка на загиналия Белгин.

Ден след трагедията ученици и учители и родители се събират на протест в училището.

Започва и проверка на регионалното управление на образованието в Пазарджик, където до момента не е постъпвал сигнал за проблем. Директорът на училището също отрече да е започнат с конфликта между ученик и учител.

Учителката Елихан Хаджийска отрече да е тормозила Белгин.

"Аз съм готова да си подам оставката само заради това, че толкова лъжи се изсипаха по мой адрес. Първо да ви кажа, че много ми е жал за младия живот, много!", каза тя в разговор по телефона пред bTV.

Миналият четвъртък възниква конфликт заради това, че учителката писала отсъствие на негова съученичка, разказва Хаджийска.

"От това Белгин се ядосва идва и ми се нахвърля пред учителската стая – с викове, с крясъци, с обиди. Аз от това се разтреперих и го извикахме пред комисията", казва още тя.

Предстои учителката да бъде разпитана от полицията. За учениците е изпратена психологическа подкрепа от София. МОН започват проверка.

"Дори анонимни анкети ще бъдат направени така че ако има страх, някой да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни, ако има вина на длъжностни лица от системата", заяви министър Красимир Вълчев.

В районното управление в Пещера е образувано досъдебни производство за склоняване към самоубийство, което е под надзора на районната прокуратура в Пазарджик.

Конфликтът се разраснал около видеоигра, в която комуникацията е на английски език

Почернената майка на обесилия се 18-годишен Билгин Алишев проговори разказа за тормоза, на който синът ѝ е бил подложен в училище. Жената твърди, че учителка по английски е започнала да го унижава публично пред съучениците му и цялото училище, а всичко тръгнало от спор за обикновена игра.

Тежката изповед е част от видео, публикувано в YouTube канала на журналиста Йордан Мицикулев. Той е посетил дома на семейството в Нова махала, където майката на момчето говори със сълзи на очи, заобиколена от приятели на Билгин.

"Билгин първоначално ми се оплакваше, че са се скарали за някаква игра със съученик. И тя е започнала да го уронва пред цялото училище, едва ли не го изкарва престъпник... много ми е трудно да говоря", казва жената.

По думите ѝ конфликтът се разраснал около видеоигра, в която комуникацията е на английски език.

"Моят син знаеше перфектно английски. Можеше да говори свободно. Без да се притеснява, без нищо! На нея явно това ѝ е пречило, защото знае повече от нея", твърди майката.

Тя разказва, че Билгин дори обяснил на приятеля си, с когото играели, че в играта има сложни думи и човек трудно може да участва, ако знае малко английски. Именно оттам, според нея, започнали нападките.

Жената признава, че многократно е съветвала сина си да не обръща внимание.

"Казвах му да не влиза в час при нея. Ако ще да го остави без оценки – да не влиза. Стотици пъти съм го казала", споделя тя.

Майката подчертава, че момчето е било възпитано и никога не би си позволило да говори грубо на учител.

"Той е ученик и ще уважава учителите си. Никога няма да каже нещо на висок тон, няма да обижда никой", казва жената.

По думите ѝ, ако не нападали него, започвали да уронват приятелите му, а Билгин не можел да търпи несправедливостта.

"Искаше справедливост и никога не лъжеше. Беше толкова честен", допълва тя.

Майката разкрива още, че е отгледала сина си сама, след като се развела с баща му, когато Билгин бил едва на една годинка.

"Отгледах го сама - това сигурно ще ме обвиняват. Той знаеше, че страдам, като го виждам тъжен", казва жената.

Тя разказва, че момчето обичало да снима, наскоро изкарало шофьорска книжка и никога не е било лишавано от нищо.

"Каквото и да се говори, болката е неописуема. Аз пострадах за моето дете", споделя тя.

Накрая почернената майка отправя силен призив към всички родители: "Внимавайте утре да не дойде ред и на вашето дете. Моля всички да бъдат единни."