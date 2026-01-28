Това не бил първият опит за самоубийство на Билгин, имал още два

18-годишният Билгин Алишев, който се самоуби на 22 януари в село Нова махала, е имал няколко предишни опита да отнеме живота си, съобщават от "24 часа".

Според познати на семейството това е трети опит за самоубийство на момчето, след като преди две години е направил опит да скочи от прозореца на 4-ия етаж на училището, но съучениците му са го спасили. След това е опитал да пререже вените си, отново неуспешно и третия път, на 22 януари се оказал фатален - Билгин си е окачил въжето и е намерен бездиханен в плевнята в дома си, като секунди преди това е изпратил видеоклипче на своя приятелка в Пазарджик.

Местните хора смятат, че е в обществен интерес да се изясни имало ли е системен психически тормоз над ученици, оказван ли е натиск върху деца да мълчат, проверявана ли е професионалната квалификация и реалната преподавателска компетентност на въпросната учителка.

"Искам справедливост за самоубийството на Билгин. Едно дете, което е имало мечти, планове и цял живот пред себе си. Никой учител, никой възрастен и никоя система няма право да унищожава психиката на млад човек до такава степен. Това не е просто лична трагедия — това е провал на отговорността, на училището и на обществото. Истината трябва да излезе наяве и виновните да понесат последствия, защото мълчанието ражда още жертви. Почивай в мир Билгин", пише Гюлбие Ашик.

Според близките му той е бил обект на системен тормоз от страна на учителката.Елихан Хаджийска, учителка на самоубилия се Билгин, посочи, че е готова да подаде оставката си.