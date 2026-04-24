Защо Калушев е присъствал в предварителните списъци за изборите?

В Централната избирателна комисия (ЦИК) след изборите се извършва повторно въвеждане на данните от всички изборни протоколи от всички Секционни избирателни комисии (СИК) - и в страната, и в извън страната. Прави се анализ на несъответствията. Отстраняват се грешки. Преглеждаме всеки протокол. Обявихме резултатите. Обявихме и имената на народните представители. Предстои да бъдат предоставени данните на общините, за да бъдат изплатени бонусите за верен протокол. Ставаше въпрос за 15 евро на СИК, заяви зам.-председателят на ЦИК Росица Матева пред Bulgaria ON AIR.

Случаят Калушев

На въпрос как се е появило името на Ивайло Калушев в списъците, който беше открит мъртъв край Околчица, Матева отговори, че може би някой е видял името му в предварителните избирателни списъци.

Свързани статии Изненада: Ивайло Калушев възкръсна в списъците за гласуване

"Извършихме проверка. Неговата смърт е настъпила на 7 февруари, но смъртният акт е издаден на 18 март. На 19 март е обработен в националната база данни и затова е фигурирал в предварителните избирателни списъци, но в списъците за гласуване в неделя не е фигурирал", увери тя.

Не е имало сериозни сигнали за нарушения, като Матева отбеляза, че единственото нарушение, което е престъпление, е ситуация в Монтанско, където член на СИК е арестуван, след като е попълнил 10 бюлетини, които е пуснал в кутията - подписани са избиратели, които не живеят в страната.

Проблеми с видеонаблюдението

"Тепърва предстои да получим информация във връзка с видеозаснемането - на колко места не е имало заради липса на интернет. Ще получим подробна справка има ли СИК, при които не са били включени устройствата", отбеляза говорителят на ЦИК.

