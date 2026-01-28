Ефектът от АМ "Европа" - по-малко катастрофи и по-бързо пътуване до Сърбия

Ефектът от пускането в експлоатация на автомагистрала "Европа", която свързва София със Сърбия при ГКПП "Калотина", вече е налице. Четири месеца след пуска са факт първите резултати от изпълнението на проекта.

Броят на пътно-транспортните произшествия е съществено спаднал, включително и броят на пострадалите и смъртните случаи. Възможността за по-висока скорост на движение води до спестяване на времето за пътуване, а повишеният капацитет до намаляването на задръстванията.

Качеството на пътуването е значително подобрено, улеснено и комфортно, а в резултат на това се облекчава нарастващото търсене както на вътрешния, така и на международния трафик, използващ инфраструктурата.

Сред предимствата са също намаляването на нивата на шум и на замърсяването на въздуха. Екологични ползи за цялото общество, които отчитат живеещите в близост до пътното трасе в населените места в близост до София - Костинброд, Мрамор, Волуяк, Храбърско, Хераково, Петърч, Опицвет, Сливница и Драгоман. Пътуването им до сръбската граница по новата автомагистрала, дълга 63 километра, е за около час.

"Пътуваме често и съм доволен от магистралата, перфектна е във всяко отношение. Магистралата от Северната тангента до това е много хубава. Пътуваме по нея и ни харесва. Много сме доволни, няма задръствания. Най-накрая се решиха да я направят", споделиха пътуващи граждани пред камерата ни.

Реализацията на проекта оказва голямо влияние върху привлекателността на Югозападния район на България за бизнеса и за качеството на живот на населението. Изградени са подлези, надлези, мостове, виадукти и места за отдих и почивка.

Трасето на автомагистрала „Европа“ е част от „основната“ трансевропейска транспортна мрежа и част от Европейски транспортен коридор „Западни Балкани — Източно Средиземноморие“.

Изграждането ѝ допринася за целите, свързани с развитието на основната пътна мрежа, определена в Регламентите на ЕС. Проектът се съфинансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.