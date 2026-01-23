Костадинов: Няма нищо по-хубаво от пореден провал

“Няма нищо по-хубаво от един такъв подобен провал, самото Народно събрание е провал и ако самото НС беше тръгнало нещо подобно в последния момент със среднощни гласувания, щеше да се стигне до ексцесии”, каза след третия и неуспешен опит за работа на НС лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

“Хубавото е, че и в самото разпадащо се управляващо мнозинство няма единомислие по този въпрос. Трябва колкото се може по-скоро това Народно събрание да престане да работи, защото очевидно то може да произвежда само скандали и да създава напрежение в обществото. Най-доброто, което може да стане в момента е да отидем на избори колкото се може по-скоро”, каза още Костадинов.

“Възраждане” е иска максимално прозрачни избори - “ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност, искаме висока избирателна активност”, каза още лидерът на партията.

“Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина. Трябва да се реши въпросът с прехвърлянето на едни хора от едно място на друго.

Костадинов очерта един от най-големите проблеми по време на предизборна кампания, а именно липсата на дебати.

"Отделните дебати са толкова важни, за да могат да видят хората всеки кандидат колко струва", на мнение е лидерът на “Възраждане”.

Съвета за мир

По повод присъединяването на страна ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп, Костадинов каза, че настоящият кабинет на НС, които са в оставка, нямат моралното право да имат близки отношения с администрацията на Тръмп.

“Това е нещо, което трябва да се случи чрез следващото правителство”, отговори Костадинов на въпрос за ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.