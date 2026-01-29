В над 50% от училищата у нас липсва контрол върху въздуха в класните стаи

В над 50% от училищата у нас липсва систематичен контрол върху показателите на вътрешния въздух като температура, относителна влажност и концентрация на въглероден диоксид, показва проучване на Българска асоциация "Отопление, вентилация и климатизация".

"Вентилация е проветрение. В нашите училища е останала традиция отпреди години, че като се отвори прозорецът, ще влезе пресен въздух. Има интерактивна карта на Световната здравна организация. Повечето училища в света се намират в градовете, а градовете като нашата столица са доста замърсени", каза членът на Управителния съвет на асоциацията Иван Армянов в "България сутрин".

По думите му дори и да отворим прозореца през зимата, вкарваме отново замърсен въздух.

Законови изисквания и реалното състояние в България

"Има европейска директива, има наредба на МРРБ. В нея е записано, че във всяка класна стая трябва да бъде осигурено 2,4 литра на квадратен метър пресен въздух за децата. В България под 1% са училищата, които имат такава система. Те са няколко частни училища, построени през последните няколко години", съобщи Армянов пред Bulgaria ON AIR.

"Ако в индустриално предприятие въздухът достигне 2000 ппм-а, собственикът е длъжен да изведе персонала навън за 20 минути и да проветри предприятието. Да измери, че е паднал под 1000 и да върне хората. За училищна стая максимум допустимото е 800-1000 ппм-а. По време на третия час в Горна Оряховица е било пет пъти над нормата", посочи гостът.

Членът на УС на асоциация "Отопление, вентилация и климатизация" даде пример от Англия, където през 2001 г. е започнало въвеждането на задължително монтиране на датчици за качеството на въздуха.

"Установиха, че резултатите са плачевни. Използваха икономическа програма и започнаха реновация", отбеляза Армянов.

Той обясни, че когато се прави ново училище, се слага централизирана система, има варианти и за съществуващите училища.

"В Европа има програми, финансира се и се слагат децентрализирани. Грубо казано е един малко по-голям климатик. СЗО в проучването си през 2023 г. публикува, че в световен мащаб около 500 000 деца до 16-годишна възраст умират годишно от замърсен въздух. В същата статистика се твърди, че около 90% от населението на ЕС живее в замърсена среща", информира Армянов.

Той заяви, че

такива системи, доказано могат да предотвратят заболявания, алергии, грипните ваканции също намаляват, както и сметките за отопление.

"Най-разумно е да се започне национална програма. Борим се в последните четири години да го направим. Това е познато на хора, занимавали се с тази дейност. Единствените моменти, в които може да се измери, че нивото на замърсяване в градовете пада, е веднага след дъжд", обясни Армянов.