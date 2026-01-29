IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И Велислава Делчева отказа, омбудсманът нямал място в изпълнителната власт СНИМКИ

Предстои срещата със заместник-омбудсмана Мария Филипова

29.01.2026 | 14:09 ч. Обновена: 29.01.2026 | 14:13 ч. 8

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Потвърдих това, което заявявам отдавна, моето вътрешно убеждение е, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева след срещата си с президента Илияна Йотова. 

За миналата година е имало три пъти по-малко жалби на граждани, отколкото в периода, когато има омбудсман, за гражданите е важно да има действащ човек на тази позиция. Не мисля, че е редно да изоставяме гражданите без защитник на техните права.

На президента Йотова казах, че заставам на позицията си, че омбудсманът не може да изпълнява задължения на служебен премиер и след това да се върне като омбудсман да защитава правата на гражданите, добави Делчева. 

След Делчева президентът ще се срещне с нейния заместник - Мария Филипова.

След консултациите вчера стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да поеме поста на служебен премиер. Преди него президентът разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов, те обаче се отказаха от поста с различни аргументи.

Във вторник отказ имаше и от страна на председателя на парламента Рая Назарян.

Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца. Така както тече процедурата вероятно те ще се състоят през април. 

