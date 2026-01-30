Драгомир Стойнев няма да е в листите на БСП, НС се превърнало в ТикТок студио

Драгомир Стойнев, председател на ПГ на БСП-Обединена Левица няма да е кандидат депутат в листите на партията, но ще бъде подкрепа за младите.

Вчера председателят на БСП Атанас Зафиров заяви, че няма да напусне председателския пост, но също няма да е в листите.

"БСП ще даде път на младите на предсрочните парламентарни избори, които да влязат в следващия парламент," каза пред bTV Стойнев и подчерта, че в партията има подготвени такива.

Едно поколение, от което съм и аз, и Атанас Зафиров, трябва да се оттегли - така Стойнев коментира изявлението на Зафиров преди ден, че няма да е в кандидат-депутатските листи на БСП за следващия парламент.

"Дошъл е моментът не да излезем от политиката, а да застанем до младите хора и да ги подкрепяме", каза Стойнев. По думите му парламентът се е превърнал в студио на ТикТок, където е по-важно как изглеждат и се показваш, а не какво правиш. Затова Стойнев е на мнение, че почти всички досегашни лица на БСП трябва да дадат крачка назад и в листите да има млади подготвени хора, които те да подкрепят.

"Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото“, каза Драгомир Стойнев.

„Аз самият мога да кажа, че не разбирам вече този тип на политика, при която парламентът се превърна в едно студио на ТикТок. Не е важно какви идеи имаш, а как изглеждаш пред камерата и какъв артист си“, коментира още той.

И смята, че не е добре да има Конгрес на БСП преди избори, защото той ще бъде "братоубийствен". След изборите трябва да има Конгрес, за да се реши дали да сменим лидера.

Председателят на ПГ на БСП коментира и евентуалния бъдещ служебен премиер, като каза, че съчувства на Илияна Йотова за избора, който трябва да направи.

Андрей Гюров е чисто партийно фигура, но той се чувства подготвен. Мария Филипова има добър административен опит. Димитър Главчев е с най-голям опит, тъй като вече беше служебен премиер, каза Стойнев. Не мисля, че хората в „домовата книга“ имат опита да бъдат премиер. За да си министър-председател, трябва да имаш голям политически опит, но виждаме, че в момента такъв няма“, коментира Стойнев.

Гюров, казвайки "да" за служебен премиер, трябва да подаде оставка от БНБ още сега, не да бъде определен за такъв, допълни той.В същото време той се бори и за поста си в БНБ.

"Триъгълникът на властта се превръща в Бермудски триъгълник, който поглъща политиците, несъгласни с мнението на улицата", допълни той за консултациите на президента Илияна Йотова.

По думите му колкото повече президентът Йотова се среща с кандидатите за служебни премиери по така наречената "домова книга", толкова повече абсурдни стават промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ и ГЕРБ.

"Тези промени просто трябва да бъдат заличени и да се върнем към стария вариант на Конституцията за служебните правителства."

Стойнев е категоричен, че при избори би трябвало БСП да работи само за себе си.

"Румен Радев беше избран два пъти с гласовете на БСП. Ние работим само за себе си и коалицията. След изборите, тогава ще се реши дали влизаме в управление, защото съм убеден, че БСП ще бъде в парламента. Но сега трябва да работим само за БСП. Радев не е наш, той си работи за негова партия", категоричен бе Стойнев. Когато влезем в парламента трябва да вземем решение дали ще влезем в управление за стабилизация, или отново ще се тласне държавата към нови предсрочни парламентарни избори“, посочи Драгомир Стойнев.

Според него Радев ще има "размита" идеология - малко от лявото, малко от дясното.