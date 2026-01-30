Състезание по ораторско майсторство събира близо 300 гимназисти

Този уикенд ще се проведе ежегодният пролетен Западен турнир по ораторско майсторство и дебати за гимназии в Западна България. Събитието ще събере около 300 гимназисти.

"Това е състезание, което се провежда вече 12 години. На годишна база правим четири регионални турнира и това е Западният турнир. В него се включват пет състезателни категории, всичко се провежда на английски език", каза изпълнителният директор Ваня Златева в "България сутрин".

Подбор и подготовка на съдиите

Тя поясни, че в състезанието участват ученици от учебни заведения от западната част на страната. А събитието се провежда с участието на доброволци, които са съдии.

"Изборът на съдии е комплексен процес. Те са главно студенти, които тепърва са завършили гимназията. Изисква се ниво на език. Имаме цяла подготовка, един месец", уточни координаторът по програма за съдии Селин Рамадан пред Bulgaria ON AIR.

Златева съобщи, че тази година Северна Македония ще включи с няколко отбора, като целта е да се развива критично мислене, аргументирано изразяване на учениците, публично говорене, дебатиране.

Динамика на дебатите

Според турнирния администратор Стилян Цолов плюсовете от участието са много.

"Темите за дебати - имаме избрани предварително и такива, които се казват 45 минути преди рунда. Нямат право да използват външни ресурси", каза той.

Цолов отбеляза, че за тази година регистрационният период е изтекъл, но желаещите могат да се запишат догодина.

