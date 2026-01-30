Зазидаха коте в блок в Бургас, строителите отказали да го спасят с дни ВИДЕО

Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които работили по саниране на обект в бургаския комплекс "Меден рудник".

В публикация във Facebook от МВР-Бургас съобщават, че спасителната акция е продължила близо два часа.

До намеса на органите се стигнало, след като животното девет дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците на обекта отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ.

"Същото мяукало от няколко дни, но зоозащитниците не могли да открият начин да го измъкнат без да нарушат изградената санировка. Потърсили за съдействие национални медии, които от своя страна сезирали служителите от Четвърто Районно управление - Бургас, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас и Община - Бургас", пишат от МВР-Бургас.

На видео, публикувано от полицията, се вижда, че гражданите са били готови да приберат котето и да го откарат на ветеринар. То обаче, виждайки свободата, побягнало и така и не успели да го хванат.

Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години. При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи обвинение.