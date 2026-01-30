IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Прокуратурата с подробности за спирането на сайтовете Zamunda, Arena и Zelka

Претърсени са 30 адреса, събрани са данни и за пране пари

30.01.2026 | 17:22 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Под ръководството на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ извършиха претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна. Главен прокурор Борислав Сарафов координира действията на българските институции с представителите на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост.

Координираната операция е насочена към три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз и осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права.

Свързани статии

По време на операцията са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, като по този начин са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

Предприемат се действия по преустановяване на достъпа до незаконното съдържание и премахване на платформите. Иззети са множество компютърни конфигурации, оборудване и други електронни доказателства, чрез които са извършвани престъпления срещу интелектуалната собственост, съгласно чл. 172а, ал. 2 от Наказателен кодекс.

Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратско съдържание в интернет.

В хода на операцията са претърсени жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари. Предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поздрави екипите на българските и американските правоохранителни органи за успешно проведената координирана операция, като подчерта нейното значение за укрепване на трайното оперативно сътрудничество между България и САЩ в борбата с киберпрестъпленията и престъпленията срещу интелектуалната собственост.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прокуратурата подробности сайтове Zamunda Arena Zelka
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem