IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Мария Габриел ще е зам. генерален директор на ЮНЕСКО по комуникация и информация

30.01.2026 | 19:18 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мария Габриел е назначена за заместник генерален директор на ЮНЕСКО по комуникация и информация, съобщиха от организацията. Тя ще встъпи в длъжност на 1 март.

Правителството в оставка, оглавявано от Росен Желязков, е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура, пише БТА.

През април 2023 г. Габриел напусна поста си в Европейската комисия, след като беше номинирана от ГЕРБ за министър-председател, но не събра необходимата парламентарна подкрепа. Впоследствие тя пое външното министерство в кабинета на Николай Денков, с договорка след девет месеца да стане премиер. До ротацията обаче не се стигна, тъй като ГЕРБ и ПП–ДБ не постигнаха съгласие за съставяне на ново правителство с нея начело.

Свързани статии

През май 2025 г. Мария Габриел беше номинирана от ГЕРБ за заместник-председател на Европейската народна партия, но не беше избрана. По-рано тя не успя да заеме и поста заместник генерален директор на НАТО. Последната ѝ длъжност беше председател на института „Робер Шуман" – организация за политическо образование и обучение на кадри на ЕНП със седалище в Будапеща.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мария Габриел ЮНЕСКО
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem