Новини Днес | 41

Нашествие на рояци от еднодневки в Бургас

Те са важна част от екосистемата и са индикатор за състоянието на водите, каза орнитолог

27.05.2026 | 08:53 ч. Обновена: 27.05.2026 | 08:55 ч. 6
Кадър: БНТ

Рояци от еднодневки превзеха части от Бургас, най-вече районите около Атанасовското езеро и езерото Вая. Граждани подават сигнали за масово нашествие на насекомите по балкони, прозорци и автомобили.

„Сега е периодът, в който се размножават. Ролята им е да се чифтосат, да снесат яйца и след това умират“, обясни Радослав Молдовански, орнитолог към Българско дружество за защита на птиците, пред БНТ.

По думите му еднодневките живеят само няколко часа до няколко дни в тази фаза от развитието си.

Специалистите подчертават, че насекомите са важна част от екосистемата и служат за храна на риби, птици и прилепи.

 „Те са важна част от екосистемата и са индикатор за състоянието на водите“, посочи Молдовански.

Лястовицата може да изяде до 800 еднодневки на ден, а прилепът - около 3000.

Експертите успокояват, че еднодневките не представляват опасност за хората.

 „Нямат хранителен апарат, не хапят и не се хранят на практика“, допълни орнитологът.

Според него използването на инсектициди не е препоръчително, тъй като може да навреди на други животински видове.

Очакванията са с промяната на климатичните условия рояците постепенно да изчезнат.

 

еднодневки Бургас орнитолог
