МВнР: България събра майка и дете, изведено от социалните служби в Норвегия

България успешно съдейства за връщането при майката на изведено от родителска грижа дете в Норвегия, съобщиха от министерство на външните работи.

"Седем години след принудителната раздяла между майка и нейната вече 13-годишна дъщеря историята има успешен край. Всичко това се случва с активното съдействие на българската държава, лично на министъра на външните работи на Република България г-н Георг Георгиев и на Посолството на Република България в Кралство Норвегия", съобщиха от дипломатическото ведомство.

Норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа от бащата – норвежки гражданин, през 2019 г. Оттогава досега детето е местено шест пъти.

Извеждането става без знанието на майката, като по това време родителите са разведени, уточняват от МВнР. Родителите – заедно и поотделно, безуспешно водят през годините съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат детето.

"Откакто майката се обръща за съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 г., са предприети целенасочени, комплексни и максимално възможните в дипломатическата и консулска практика действия за подпомагане постигането на положително разрешение за защита на интересите и благосъстоянието на детето", уверяват от министерството.

"Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му и като израз на привързаността на норвежката страна към универсалните принципи на върховенството на правото и хуманизма, на зачитането на правата на човека и стремеж за осигуряване на благоденствието на всяко дете", се посочва в съобщението.