Психолог: Борбата с олигархията не е достатъчна

Все още новото не се е родило изцяло, старото не си е отишло и винаги има чудовища. Наблюдаваме тревожно-напрегнато очакване от голяма част от обществото какво различно ще се случи във вече започналата кампания, на мнение е психологът д-р Пламен Димитров.

В интервю за БНР психологът добави, че узурпирането на властта се случва и през нашето неучастие. "Това са тънки сметки на технолозите на избирателните процеси. Критичната маса си е все още в България", коментира Димитров за промените в Изборния кодекс, с които се ограничи броят на секциите зад граница.

“Не е достатъчно да обявиш, че ще се бориш с олигархията. Трябва да кажеш за каква държава се бориш отвъд това, от което искаме да се освободим всички. Хората искат да избират не просто от какво да са свободни, а за какъв живот подкрепят определена фигура или партия.”, категоричен е психологът.

Димитров обърна внимание и върху активизацията и включването на по-младите хора – "евентуално спящата красавица на това нямо мнозинство", която е чакала да бъде събудена. В това нямо мнозинство има 25-30%, които живеят изключително конструктивно и тези хора са огромен резервоар за възможности за този, който достигне до тях и ги мобилизира, обясни специалистът за прогнозираната по-висока избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

По думите му и политиците, и хората по площадите осъзнават нуждата от обновление, друг е въпросът да му се даде лице.

Димитров очаква тепърва "да се разгърнат стратегиите на всички, които подготвят партиите за избори" и отчита трайно ниска политическа култура през изминалите години.

“Картината в парламента отразява силно фрагментираното ни общество”, казва в оценката си за народните представители Димитров.