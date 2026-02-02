Павела Митова: Предстои да видим какъв ще бъде политическият проект на Радев

Има такъв народ никога не сме се месили в избора на президентската институция. В ситуацията, в която сме поставени, има споделена отговорност между президента Йотова и "виновните" за ощетяването на президентството с промените в Конституцията. Това заяви депутатът от Има такъв народ Павела Митова в ефира на NOVA NEWS.

Думите ѝ са в отговор на въпрос ще посочи ли пред държавния глава ИТН кой трябва да заеме поста служебен министър-председател. Припомняме, че утре, 3 февруари, Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии в рамките на процедурата по назначаване на служебен премиер.

"Това е отговорност на президентската институция", категорична бе Митова.

Митова коментира и оставката на Румен Радев и евентуалното му участие на предстоящите парламентарни избори.

"Ние от ИТН сме се доказали като партия, която има ясни цели и търси сигурност и стабилност на бъдещо управление. Държавата се нуждае от стабилно мнозинство, с дълъг хоризонт, който да реализира своите цели. Ние сме дясна икономическа партия, ще продължаваме да защитаваме националния ни интерес на ниво България и в европейските институции, в които членуваме. Потенциален партньор на ИТН трябва да отговаря на тези характеристики. Трудно ми е да анализирам липсата на информация от едно интервю. Предстои да видим какъв ще бъде политическият проект на Радев", посочи тя.

И добави, че това, което ѝ е направило впечатление от интервюто на Радев за предаването "Панорама", е свързано с договора с "Боташ". Митова отново напомни, че договорът е 13-годишен без право на разтрогване.

На въпрос каква е цената да няма правителство, Митова отговори: "2.5 млрд. евро, които ще загубим от ПВУ. Това са средствата, които предстояха да бъдат изплатени и са свързани с определени реформи. Аз лично отписвам тези пари, защото няма как да бъдат направени тези реформи.

Павела Митова коментира и предложението на ИТН за въвеждането на сканиращи машини в избирателните секции. Машините не са закупени няма и как да бъдат преди промените в Изборния кодекс. Още преди 51-ия парламент ние от ИТН имахме заявка за промени в ИК, защото недоверието на българските граждани делегитимира и самата власт. ИТН сезирахме КС за частичното касиране на изборите във връзка с партия "Величие". Ние продължаваме да искаме 100% машинен вот със сканиращи машини", обясни тя.

Скенерът сканира двустранно. Никой не застава до теб, когато сканираш или попълваш бюлетината си. Ти попълваш вота на хартиена бюлетина, отиваш на машина за сканиране и тази хартия отива в урна. По този начин се намалява и човешката намеса. Със сканиращото устройство няма възможност за грешни и недействителни бюлетини. Самата машина предоставя протокола от вота в края на изборния ден, поясни още Митова.