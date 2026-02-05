IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

НС ще обсъди ИК за намаляване броя на секциите извън ЕС

Промените са внесени от ПГ на "Възраждане"

05.02.2026 | 09:41 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Днес първа точка в дневния ред на Народното събрание е обсъждането на второ четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън ЕС. 

Промените, внесени от “Възраждане“, предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС. Миналата седмица измененията бяха приети на първо четене в пленарната зала, а във вторник бяха разгледани от правната комисия на второ четене. 

От ПП-ДБ предложиха броят на секциите да бъде ограничен до 100, но искането им не получи подкрепа от правната комисия. Прието беше предложението на ГЕРБ-СДС въвеждането на многомандатен район “Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 г.

Свързани статии

В дневния ред на народните представители влиза и второто четене на изменения в Закона за киберсигурност и в Закона за марките и географските означения. Предвижда се днес депутатите да разгледат също законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за криптоактиви и на Допълнението към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пленарна зала Народно събрание Изборен кодекс Чужбина секции ЕС Възраждане
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem