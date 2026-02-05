НС ще обсъди ИК за намаляване броя на секциите извън ЕС

Днес първа точка в дневния ред на Народното събрание е обсъждането на второ четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън ЕС.

Промените, внесени от “Възраждане“, предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС. Миналата седмица измененията бяха приети на първо четене в пленарната зала, а във вторник бяха разгледани от правната комисия на второ четене.

От ПП-ДБ предложиха броят на секциите да бъде ограничен до 100, но искането им не получи подкрепа от правната комисия. Прието беше предложението на ГЕРБ-СДС въвеждането на многомандатен район “Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 г.

В дневния ред на народните представители влиза и второто четене на изменения в Закона за киберсигурност и в Закона за марките и географските означения. Предвижда се днес депутатите да разгледат също законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за криптоактиви и на Допълнението към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.