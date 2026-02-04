IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Емил Димитров - Ревизоро за казусът с Петрохан: Едни хора усвояват европари със скрита концесия

Горските служители дори нямат право на кола със синя лампа, изтъкна бившият екоминистър

04.02.2026 | 22:54 ч. Обновена: 04.02.2026 | 22:55 ч. 1
Снимка: Bulgaria ON AIR

Министърът на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков призова да бъдат оповестени всички сигнали, подавани от сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях след като три трупа бяха намери край хижа до Петрохан. Това беше първият му коментар за сключеният договор между министерството и сдружението.

Според бившия екоминистър Емил Димитров - Ревизоро сдружението е направило това, което други хора преди тях са направили - скрита концесия.

"Можеш да упълномощиш директори на дирекции като министър, но изведнъж някаква  неправителствена организация казва - "отиваме в гората да пишем актове". Както се казва - пътят към Ада е постлан с добри намерения", коментира Ревизоро в студиото на "Денят ON AIR".

Грешна концесия

Той е категоричен, че е било грешка да се дадат правомощия на тези хора в горската територия.

"Публична държавна собственост е дадена на неправителствена организации, за да работят. Там в горите направиха това, което ГЕРБ направи с язовирите по време на служебните кабинети", каза още Емил Димитров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че държавните горски служители нямат право да карат автомобили със специален режим на движение, въпреки че охраняват обществен ресурс, каквито са националните паркове Централен Балкан, Рила, Пирин.

"Това са най-слабо платените хора, за да може други да се наместят на тяхно място", убеден е Ревизоро.

Разчистване на държавата от законовата ѝ роля

"Целенасочено е държавата да бъде изтласкана от националните паркове, за да се усвоят европейски пари през едни фирми. Този номер го играят с планините,  както раздадохме публична държавна собственост с язовирите", заяви бившият екоминистър.

Той изтъкна, че от ДАНС досега са имали достатъчно време да реагират на сигналите през годините. 

"Дублирането на функции не е случайно. Всичко идва от това политическите фигури да усвоят европейски фондове през свои фирми или да усвоят електорат отзад. Това е срамната действителност", заключи Емил Димитров

