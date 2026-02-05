Сигнал за отпадни води край блок в “Малинова долина” ВИДЕО

Отпадните води от канализацията новопостроена кооперация се изливат директно в близка поляна и към реката. Случаят е от кв. "Малинова долина" в София - Ул. "Георги Кьосеиванов”, съобщава Bulgaria ON AIR.

"По проект сградата с 18 апартамента трябваше да има изгребна яма, но такава въобще не е изградена и канализацията е пусната директно в реката", информира Ангел Григорчев.

С пост в социалните мрежи Григорчев търси гласност и разрешаване на проблема. По думите му за отпадните води знаят от РИСОВ, Студентска община.

"Малинова долина" от години е район с активно жилищно строителство, но инфраструктурата изостава, в това число и градската канализация.

През годините имаше сигнали за домакинства, които са с включени отпадни битови води в дъждовни тръби, които не могат да поемат този поток, запушват се и причиняват наводнения.

"РИОСВ много отдавна знаят за случая, но всичко се свежда до издаване на предписания на хартия....и както се казва в една приказка....кучетата си лаят, а ла*ната си текат", пише още Ангел Григорчев.

Вижте повече във видеото.