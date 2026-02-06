Нейкова за гласуването в чужбина: Това е политическо решение

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова коментира решението, което взеха депутатите и го определи като политическо.

“Колкото и скучно да звучи ЦИК като правоприлагащ орган трябва да приложи закона такъв, какъвто е. Казвам го неслучайно, защото от 2014 година до 2024 в тези десет години около 30 години е променян Изборният кодекс, непосредствено преди изборите, като една от промените е била свързана с избирателните секции извън страната”, обясни пред БНТ Нейкова.

"Страната трябва да бъде тази на избирателите - всички да могат да гласуват. 2017 година на изборите за народни представители секциите бяха 35. Държавите, които са засегнати от броя на избирателните секции извън ЕС са 3. Всъщност, ако говорим цялостната картина каква е - измежду всички 57, 58 държави, в които имаше секции на последните парламентарни избори само в 8 от тях имаше повече от 20 секции", добави председателят на ЦИК.

Нейкова прогнозира, че заради последното решение на депутатите, на предстоящите избори ще има струпване в някои от секциите в чужбина. “Ако желанието е такова, каквото беше на последните избори, вероятно няма да има чак такова напрежение".

Нейкова заяви, че не смята, че действията на ЦИК са причина да бъде намален броя на избирателните секции.

"Правила за избори има. Нормативна уредба има, макар че има какво да се желае. ЦИК направи много предложения. Те са качени на сайта на Народното събрание и на ЦИК, но нито едно от тях не е възприето".

Камелия Нейкова каза, че на ЦИК е правена забележка в постановление на прокурор, че "видиш ли сигналите за изборни нарушения не били с висока обществена опасност, че ЦИК да активира прокурор”, добави експертът.

"Смятам, че всички държавни органи, които имат отношение към изборния процес трябва да работим като една смазана машина. Не може само всеки да си прехвърля отговорност”, обясни Нейкова.