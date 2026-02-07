IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

За мен беше чест, винаги ще бъда до вас, заяви той

07.02.2026 | 12:48 ч. Обновена: 07.02.2026 | 13:41 ч. 45

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 14

Днес правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте, но това не означава, че се оттеглям от политиката и по никакъв начин не се дистанцирам от отговорността, заяви председателят на БСП Атанас Зафиров пред делегатите на 51-ия Конгрес на партията. 

Подавам своята оставка, но не защото ви предавам или се отричам от постигнатото. Напротив аз се гордея с резултатите от тази една година, каза Зафиров и добави, че ще защитава тези постижения, независимо като председател или редови член. Той посочи, че си подава оставката, защото не иска да участва в процеса на разделение на БСП.

Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен, допълни той.

"Благодаря ви! За мен беше чест, винаги ще бъда до вас", завърши Зафиров изказването си пред делегатите, цитиран от БТА. След това под аплодисменти той слезе от трибуната. 

