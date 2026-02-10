IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Доц.Иванов: От няколко кадъра не могат да се правят изводи за мотивите и поведението на жертвите

Разследващите знаят „как“, но не и „защо“. Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока

10.02.2026 | 10:09 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Случаят "Петрохан" продължава да вълнува всички и все още много въпроси остават без ясен отговор. Вчера от прокуратурата и МВР дадоха брифинг, на който показаха записи от камера пред хижата.

„Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока“, каза по bTV доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.

По думите му разследващите са наясно с механизма на извършването на престъпленията, но остава висящ проблема с мотивите.

Свързани статии

„Това е ключовият въпрос – защо се е случило всичко това. Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората“, смята Иванов.

Свързани статии

„Вчера тази пресконференция, вместо да прекрати до голяма степен, спекулациите и интерпретациите, тя ги засили. Взети са отделни кадри от един ден от живота на тези хора и на базата на тях да правим изводи, че са се сбогували, че след малко ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно. Няма как да се направи такъв извод“, на мнение е доц. Милен Иванов.

Свързани статии

"Всеки е човек е свободен да чете и да интерпретира, както да вярва във всяка една философия или религия. В това няма нищо престъпно. Въпросът е дали практиките излизат извън границите на нормалното и дали не се превръщат в престъпно въздействие от страна на лидерите на дадена група към последователите. Тук вече трябва да се намеси ДАНС и е трябвало да имат някъде в досиетата си ясна концепция това престъпление ли е, или нормално философско течение", каза още доцентът.

Във връзка с твърденията на близка на един от убитите, че е видяла четири джипа да се качват към хижата, преди да се случи трагедията, доц. Милен Иванов коментира, че това не е доказан факт.

"Лесно може да се провери тази версия и предполагам, че разследващите ще работят. Да правим интерпретация според думите на един човек, ще ни доведе до някаква фикция, която не е рационална", смята бившият зам.-ректор на Академията на МВР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Милен Иванов мотиви поведение жертви Петрохан
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem