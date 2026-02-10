ВАС: НАП незаконосъобразно е начислила над 1,8 млн. лв. ДДС на "Български пощи“

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли претенциите на Националната агенция за приходите (НАП) към „Български пощи“ за довнасяне на близо 1,8 млн. лв. данък и още над 1 млн. лв. лихви за пощенски услуги, извършени през 2015 г. Решението идва след като Съдът на Европейския съюз (СЕС) даде задължително тълкуване на правото на съюза в областта на данъчното облагане и пощенските услуги, съобщи "Лекс".

Делото е по жалба на „Български пощи“ срещу ревизионен акт, с който НАП начислява на дружеството ДДС за довнасяне. Органите по приходите приемат, че предоставените услуги не представляват универсална пощенска услуга (чието осъществяване е възложено на „Български пощи“ със закон и е освободено от облагане). Аргументите на НАП са, че „Български пощи“ е сключило договори със своите контрагенти и е уговорило в тях условия, които правят услугата неуниверсална.

Административен съд София-град (АССГ) уважава подадената жалба, като приема, че ДДС не се дължи, защото предоставяната от пощите услуга отговаря на изискванията за универсална пощенска услуга и няма основание за нейното облагане. В решението си съдът посочва, че сключването на индивидуален договор не означава, че услугата е неуниверсална. И допълва, че голяма част от договорите са сключени със съдебни или административни органи и няма такива, в които цените да са по-високи от утвърдените от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Съдът се позовава и на по-ранната практика на ВАС по идентични казуси.

Приходната администрация обжалва решението и иска от ВАС да отправи преюдициално запитване до съда в Люксембург за тълкуване на правото на съюза. Както „Лекс“ писа, на 19 юни 2025 г. СЕС даде разяснения как следва да се тълкуват приложимите норми на директивата за облагане с ДДС и директивата за пощенските услуги .

След даденото от СЕС тълкуване ВАС оставя в сила решението на АССГ, като приема, че приходната агенция незаконосъобразно е начислила допълнителен ДДС.

Съставът с председател Йордан Константинов и членове Петя Желева и Лозан Панов (докладчик) приема, че решението на СЕС по преюдициалното дело не дава основание да се промени вече формираната практика на националните съдилища по сходни спорове. ВАС потвърждава, че в съответствие и с тълкуването на СЕС, сключването на договори с ползвателите на пощенските услуги не променя характера на тези услуги и не означава, че те следва да се облагат.

Съдът е анализирал договорите, сключени от „Български пощи“, съобразно посочените от СЕС задължителни критерии и е приел, че договорите не са насочени към задоволяването на специфичните нужди на своите ползватели и не излизат от обхвата на универсалната услуга.

В мотивите се приема изрично и че прилагането от „Български пощи“ на по-ниски цени, спрямо утвърдените от КРС, не засяга достъпността на услугата и съответно – не променя характера ѝ, в който смисъл беше и произнасянето на съда в Люксембург. ВАС изтъква значението на услугата, която задоволява основна потребност на населението и именно поради това следва да бъде предоставяна при възможно най-достъпни и благоприятни за ползвателя условия.

С решението се затвърждава формираната до момента практика на административните съдилища, че в подобни случаи услугата на „Български пощи“ е освободена от ДДС.

То е подписано с особено мнение от докладчика Лозан Панов, който приема, че в сключените от пощите договори е уговорено предоставянето на услуги, които не съответстват на дефиницията за универсална пощенска услуга и затова следва да бъдат облагани с ДДС.