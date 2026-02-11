Конституционалист: Ако е имало забавяне, вината не е в Йотова

След поредните консултаци, проведени от държавния глава Илияна Йотова, днес или утре се очаква да стане ясно и кой ще бъде избран да оглави служебния кабинет.

“Ако е имало забавяне на процедурата, вината не е в президента Йотова. Първо, парламентът излезе в коледна ваканция месец и половина. Второ, Радев подаде оставка. Това доведе до технологично забавяне, но не е фатално. Великден се пада в средата на април“, обясни пред БНТ конституционалистът проф. Пламен Киров.

По думите му Йотова “много подредено” е провела консултациите с потенциалните кандидати за поста министър-председател. Срещите с парламентарните групи също са били добре подготвени, а това все пак е нейно конституционно задължение, добави експертът.

Проф. Киров е на мнение, че предизборната кампания е започнала още в края на миналата година след падането на кабинета “Желязков”.

Кой ще е служебен премиер?

“Сред петимата, които се съгласиха да бъдат служебни премиери, само Гюров направи уговорка след консултациите с президента и каза: “Приемам без скрити условия.” Крайният смисъл на това словосъчетание какво значи? “Аз приемам, но пък Вие ще сте длъжни да приемете онези, които аз предлагам”, каза още проф. Киров за срещата между Йотова и Андрей Гюров.

Бившият конституционен съдия добави, че ако Гюров оглави служебния кабинет, той трябва да напусне поста си в БНБ.