Станков: Удължаването на дерогацията за "Лукойл" ни дава спокойствие

“Удължаването на срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България не е просто административна победа, а икономическа застраховка за страната”, заяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на посещението си в ТЕЦ “Марица изток 2“.

Във вторник, след интензивни преговори с Лондон, България получи “зелена светлина“ за удължаване на генералния лиценз до 13 август.

Станков добави, че това решение е плод на “много детайлни разговори“ с посолството и Министерството на финансите на Великобритания. Ключовият аргумент на българската страна е бил, че тримесечният срок е твърде кратък за стабилно планиране.

“Успяхме да убедим партньорите, че трябва да ни предоставят по-дълга дерогация, нито 1 евроцент да не достига от тези четири дружества на “Лукойл“ в България до майката компания“, коментира енергийният министър.

“Един от най-критичните моменти в преговорите е бил фактът, че корабите със суров петрол се застраховат основно от компании, ситуирани в Лондон. Без удължаване на лиценза още тази седмица, доставките са били под реална заплаха заради изтичащи застраховки”, обясни Станков.

По думите му удължаването до средата на август не е просто административна победа, а икономическа застраховка за страната. Според него това носи три основни ползи: Рафинерията може да договаря суровина на по-добри цени при дългосрочно планиране, запазва се спокойствието на служителите в най-голямата рафинерия на Балканите, директен ефект върху крайните потребители чрез стабилни доставки на горива.

“Удължаването до 13 август ни дава спокойствие, че няма да има никакви притеснения в тази посока“, увери министърът и допълни, че екипът му е работил „неуморно“ по казуса през последните дни.