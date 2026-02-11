IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рекордьори: Петър и Йорданка със 73 години брачен живот

Двамата са от самоковското село Бели Искър

11.02.2026 | 16:30 ч. 6
Снимка: Община Самоков

Петър и Йорданка Ангелови от самоковското село Бели Искър отпразнуваха 73 години брачен живот, съобщиха от Община Самоков. Двойката е с най-дългогодишен брак в общината, сключен през 1953 година.

Семейство Ангелови са били поздравени от кмета Ангел Джоргов. Инициативата е по повод Седмицата на брака, която се отбелязва от 7 до 14 февруари. Кметът е поднесъл поздравителен адрес и подарък.

По време на срещата Петър и Йорданка Ангелови са показали снимки от съвместния си живот. Присъствали са и внуците им, пред които са разказали спомени от живота си заедно. 

Петър Ангелов е дългогодишен общественик и автор на книги. В знак на признателност той е подарил на кмета своя книга с лично послание. Джоргов е поел ангажимент тя да бъде преиздадена. 

Йорданка Ангелова догодина ще стане на 100 години. 

През 2025 година 45 двойки подновиха брачните си клетви и отпразнуваха златна сватба в Самоков./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

