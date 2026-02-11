IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДПС-НН: Никой няма да каже, че Пеевски е определил служебния премиер

Искра Михайлова: Президентът носи пълната отговорност

11.02.2026 | 15:11 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

“Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер и за работата на служебното правителство”, каза депутатът от ДПС-НН Искра Михайлова след решението на Илияна Йотова да назначи Андрей Гюров на поста служебен премиер.

"Ние още по време на консултациите с госпожа Йотова изразихме нашата позиция и тя не се е променила", посочи Михайлова. 

Според нея служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили и по възможност да има уменията и познаването на държавата и на институциите и да гарантира честни избори.

"Господин Гюров е тясно свързан с политическа сила. Той беше председател на ПГ на ПП-ДБ, той никога не е крил своята принадлежност и всички знаят, че госпожа Йотова взе решение да номинира за служебен премиер свързан тясно с политическа сила премиер, който ще представи и служебното правителство”, каза още депутатът от ДПС-НН.

Михайлова добави, че оттук нататък отговорността е на президента и на предложения от нея служебен премиер.

“Очакваме да видим какво ще се случи, как ще бъде конструирано правителството. Но винаги има една добра новина - сега никой няма да каже, че Делян Пеевски определи служебния премиер", каза в заключение Михайлова.

ДПС-НН Делян Пеевски Искра Михайлова Илияна Йотова служебен премиер Андрей Гюров ПП-ДБ
